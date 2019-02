Wo der Fundamentalismus anfing

Die Bibel und ihre wörtliche Auslegung sind eine politische Macht. Daher wird es dem Phänomen des Fundamentalismus nicht gerecht, wenn man ihn nur mit dem Islam verbindet.

In seinem vielbeachteten Buch "Thumpin' It" setzte sich Jacques Berlinerblau mit der Rolle der Bibel in der US-amerikanischen Politik auseinander. Dies ist umso bemerkenswerter, weil er als Professor für Jüdische Kulturgeschichte diese Thematik von einem Standpunkt mit gewisser Distanz vornehmen wollte: Die Bibel taucht in der gesellschaftspolitischen Entwicklung der USA an unterschiedlichen Stellen auf. In so gut wie allen Fällen erfüllt sie jedoch keinen genuin religiösen Zweck, sondern dient der Erreichung sehr irdischer Ziele. Es werden ihr Argumentationsmuster, Identitätsmotive oder allseits bekannte Szenarien entnommen, um eine intendierte Wirkung in der Adressatenschaft zu erzielen.