Wo man (aus) Geschichte lernen kann: Ganz nah und im Kleinen

In Freilichtmuseen wird die Vergangenheit "begreifbar". Susanne Brandner und Kirsten Jensen-Huß berichten aus Großgmain sowie Haithabu.

Ein Bauernhaus aus Urururgroßmutters Zeiten besuchen und Wikingern über die Schulter schauen? Oder lieber selbst Runen schnitzen, filzen und backen wie anno dazumal? Möglich ist dies im Salzburger Freilichtmuseum in Großgmain und im Wikinger Museum Haithabu in Schleswig-Holstein. Ein Besuch lohnt sich doppelt. "Freilichtmuseen sind kein Freizeitpark und mehr als ein bloßes Ausflugsziel", erklärt Susanne Brandner, die in Großgmain im Bereich Wissenschaft und Vermittlung tätig ist. "Als Erlebnis- und außerschulischer Lernort bieten sie einen unkomplizierten Zugang zu Kultur und musealen ...