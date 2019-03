Seit Jahren geben Österreichs Studenten die immer gleichen Firmen als Wunscharbeitgeber an. Was Firmen bieten müssen, um Akademiker anzuziehen. Und was Studenten für ihre Traumkarriere tun sollten.

David studiert Internationale Wirtschaftswissenschaften an der Uni Innsbruck. Er ist Tiroler, zu Salzburg hat er wenig Bezug. Dennoch würde er nach Studienabschluss gerne im Bundesland arbeiten. Oder zumindest für eines der größten Salzburger Unternehmen. "Bei Red Bull anzufangen wäre top. ...