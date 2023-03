Wohnbau in der Stadt hat Tiefststand erreicht

Plus

Plus

Plus

2022 wurden in der Stadt Salzburg so wenige Wohnungen gebaut wie seit zehn Jahren nicht. Die Frage, warum das so war, spaltet die Stadtpolitik.

BILD: SN/STADTSTATISTIK/GRAFIK:DOPSCH Die Zahlen der Stadtstatistik zeigen einen klaren Einbruch bei der Zahl der fertiggestellten Wohnungen. BILD: SN/ROBERT RATZER SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Auinger übt harsche Kritik am ÖVP-Wohnbaukurs in der Stadt Salzburg.