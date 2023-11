"Women in Science"-Stipendien gehen an vier Nachwuchsforscherinnen

Die Förderung für Grundlagenforschung ist mit je 25.000 Euro dotiert.

Auch heuer gingen wieder vier "Women in Science"-Stipendien an Nachwuchsforscherinnen. Gestern, Mittwoch, erhielten die Physikerin Anna Bychek, die Molekularbiologin Aglaja Kopf, die Biochemikerin Charlotte Zajc sowie die angewandte Mathematikerin Federica Caforio die mit je 25.000 Euro dotierten Auszeichnungen, wie der Kosmetikkonzern L'Oreal, der die Stipendien mit der Österreichischen Unesco-Kommission und der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) vergibt, mitteilte.

Die jährlich vergebenen Stipendien, die vom Bildungsministerium finanziell unterstützt werden, richten sich an Doktorandinnen und Post-Docs und sollen deren wissenschaftliche Karrieren in den Bereichen Medizin, Naturwissenschaften und Mathematik fördern. Neben der Unterstützung der "vielversprechenden weiblichen Talente, die zugleich auch Vorbilder für Mädchen und Frauen mit wissenschaftlichen Ambitionen sind", ist es auch ein Ziel der Initiatoren, das "öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung der Grundlagenforschung zu schärfen und auf die Dringlichkeit der Nutzung des Potenzials von weiblichen Wissenschafterinnen hinzuweisen".

Anna Bychek (geb. 1994 in Krasnojarsk, Russland) ist Physikerin von der Universität Innsbruck und erhält für ihre Forschung über ein neuartiges Schema von aktiven Atomuhren, die sogenannte Superradiant-Uhr, die Auszeichnung. Entsprechende Entwicklungen versprechen einen ebenso stabilen Betrieb in einem viel einfacheren und robusteren Gerät. Molekularbiologin Aglaja Kopf von der Medizinischen Universität (MedUni) Wien untersucht die Rolle der Granulom-assoziierten Fibroblasten (GAFs) bei der Entstehung granulomatöser Erkrankungen (z. B. Tuberkulose oder Syphilis), von denen weltweit Millionen von Menschen betroffen sind.

Sogenannte CAR-T-Zellen bieten Hoffnung für die Behandlung von Patientinnen und Patienten, bei denen Krebszellen nach der Therapie zurückkehren. Für ihre Forschung zu scFv-Fragmenten (single chain fragment variables), die die Kommunikation von CAR-T-Zellen beeinflussen, erhält die Biochemikerin Charlotte Zajc (geb. 1990 in Essen, Deutschland) von der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien ein Stipendium. Federica Caforio (geb. 1990 in Conversano, Italien) ist angewandte Mathematikerin an der Universität Graz und wird für ihre Forschung über die Integration von physikbasierten und datengesteuerten Modellen für "Cardiac Digital Twinning", die Entwicklung effizienter und robuster digitaler Zwillinge vom Herz-Kreislauf-System, ausgezeichnet.