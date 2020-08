Die frische Seeluft wirkt auf viele Urlauber so anziehend wie ein Magnet. Doch das Salz im Wasser ist geruchlos.

Am Badestrand liegt ein besonderer Duft in der Luft. Es ist eine einzigartige Mischung aus frischer Meeresbrise, Sonnencreme und Erinnerungen. Diesen Geruch hat man schon in der Nase, lang bevor das Meer in Sichtweite kommt.

Doch auch ganz ...