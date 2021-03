"World Obesity Day": Infos zu Therapien gegen Übergewicht

Übergewicht und Adipositas, also krankhafte Fettleibigkeit, sind ein großes Gesundheitsthema. Darauf will der World Obesity Day am 4. März aufmerksam machen.

Gerade starkes Übergewicht erhöht das Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf. "Mittlerweile geht man davon aus, dass an Österreichs Schulen in jeder zweiten Schulbank ein übergewichtiges Kind und in jeder Schulklasse ein bis zwei adipöse Kinder sitzen. Auch bei den Erwachsenen sind 41 Prozent übergewichtig oder adipös", sagt Friedrich Hoppichler, Vorstand des Vorsorgeinstituts SIPCAN und ärztlicher Leiter des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Salzburg. Adäquate Therapieangebote seien wichtiger als je zuvor. Um Betroffenen bei der Suche nach einem geeigneten Behandlungsplatz behilflich sein zu können, erstellte SIPCAN auf Basis eines Forschungsprojekts kostenlose Informationsbroschüren.