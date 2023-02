Zahl der Affenpockenfälle steigt weltweit auf niedrigem Niveau

Die Zahl der weltweit gemeldeten Affenpockennachweise ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zwar gestiegen, verharrt aber auf niedrigem Niveau.

In der Woche vom 23. bis 29. Jänner seien 403 Fälle gemeldet worden, ein Anstieg von 37 Prozent, berichtete die WHO am Freitag in Genf. Insgesamt wurden der WHO von Anfang 2022 bis zum 30. Jänner 2023 weltweit 85 449 Infektionen und 89 Todesfälle gemeldet.

Am 9. Februar tagt der WHO-Notfallauschuss zu Affenpocken zum vierten Mal. Er besteht aus unabhängigen Expertinnen und Expertinnen, die die WHO beraten und empfehlen, ob der Ausbruch weiter als internationaler Gesundheitsnotstand gelten sollte. Die Ausrufung eines Notstands - der etwa auch für die Corona-Pandemie gilt - ist die höchste Alarmstufe, die die WHO verhängen kann. Er gilt für Affenpocken seit Juli 2022.

Die WHO nennt die Krankheit auf Englisch nicht mehr monkeypox (Affenpocken) sondern mpox. Sie hat mit Affen nichts zu tun, ist nur zufällig erstmals in Affen nachgewiesen worden.

Einen besonders großen Anstieg verzeichnete in der Woche 23. bis 29. Jänner die WHO-Europaregion, die bis nach Turkmenistan reicht und 53 Länder umfasst. Dort wurden 24 bestätigte Fälle gemeldet, was einem Anstieg von 85 Prozent entspricht. In absoluten Zahlen wurden aus Afrika die meisten Fälle gemeldet, 88, etwa so viele wie in der Woche davor.

Zur Lage in Deutschland berichtete das Robert Koch-Institut am 11. Jänner, dass seit Mai 2022 insgesamt rund 3700 Nachweise an das Institut übermittelt worden seien. Seit Mitte Oktober 2022 würden nur noch wenige, in manchen Wochen gar keine Fälle gemeldet. In Deutschland wurden bislang keine Todesfälle registriert.