Gleich zwei Rekorde wurden diese Woche im Weißen Haus gebrochen: Mit dem 74-jährigen Donald Trump zog der miserabelste US-Präsident aller Zeiten aus. Und mit dem 78-jährigen Joe Biden zog der älteste Amtsinhaber ins Weiße Haus ein - ein Rekord, den bislang Ronald Reagan innegehabt hatte.

Es war, könnte man sagen, die Woche der alten Herren. Und das nicht nur in den USA. In Uganda ließ sich vor wenigen Tagen der 76-jährige Quasi-Diktator Yoweri Museveni in seine sechste Amtszeit ...