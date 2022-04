Größenwahnsinn

Wenn Kriege doch nur so schnell enden würden wie vor über hundert Jahren in Sansibar. Damals, im August 1896, hatte sich ein allzu selbstbewusster Möchtegern-Sultan übernommen: Ein 22-jähriger Aristokrat namens Khalid wollte mit Unterstützung der Deutschen den Thron von Sansibar erobern. Was den Briten, die auf der ostafrikanischen Insel das Sagen hatten, gar nicht passte.

Khalids winzige Armee verfügte gerade einmal über vier Geschütze und eine Küstenbatterie. Und so kam es, wie es kommen musste: Die Briten feuerten ...