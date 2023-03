Im Geiste Neros

Wie das wirklich war mit dem verrückten Nero, der angeblich fröhlich an seiner Lyra herumzupfte, während Rom abbrannte, wird man nie so genau wissen.

Relativ sicher ist hingegen, dass im Jahr 2023 etliche mächtige Männer einen gewissen Selbstzerstörungstrieb mit nerohaften Zügen an den Tag legen. In Moskau ist in diesem Punkt ein wahres Wettrennen im Gang - erst recht, seit ein internationaler Haftbefehl gegen Russlands Führer Putin vorliegt. Was die gekränkte Herrenrunde im Kreml noch wütender toben lässt ...