Es gibt viele Zitate, die Albert Einstein in den Mund gelegt wurden und von denen man nicht weiß, ob er das auch jemals so gesagt hat. Manches hat er der große Physiker aber wirklich gesagt. So meinte Einstein einmal auf die Frage, warum die Menschen so viel über Atome wissen, aber so wenig darüber, wie man sie kontrollieren kann: "Das ist ganz einfach, lieber Freund: Der Grund liegt darin, dass Politik schwieriger ist als Physik."

Diesen Satz würden ...