Wenn Gottes Diener Krieg führen

Mit der Wahrheit nimmt es Kyrill I. bekanntlich nicht so genau. "Russland hat nie jemanden angegriffen", meinte der Moskauer Patriarch. Und Gott möge dafür sorgen, dass Russland weiter stark und mächtig bleibt. Ein Wunsch, der aus Kyrills Sicht durchaus nachvollziehbar erscheint, hat ihm das Putin-Russland doch zu einem Vermögen von mehreren Milliarden Euro, 20 Residenzen, einer Yacht und einem Chalet in der Schweiz verholfen. Was nicht wenig ist für jemanden, der sich Diener Gottes nennt.

