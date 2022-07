Wenn Kasperl Präsident werden will

Bei den Bregenzer Festspielen hat Alexander Van der Bellen diese Woche also den Bundespräsidentschaftswahlkampf eröffnet, quasi en passant. Mit einer ernsten Rüge für die Bundesregierung. Allerdings ist er damit nicht der Erste - Regierungsbashing haben seine Konkurrenten auch schon gemacht. Wobei man hier dazusagen muss: Wenn man sich die Liste all der Damen und Herren ansieht, die gern in die Hofburg einziehen würden, ist es oft schwer zu sagen, ob es sich um Ernst- oder Scherzkandidaturen handelt.

