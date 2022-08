Wenn Saulus Politik macht

Es ist heute kaum mehr zu glauben, was Wladimir Putin vor 21 Jahren im deutschen Bundestag von sich gab. In etwas gebrochenem Deutsch erklärte der russische Präsident damals den Kalten Krieg "endgültig" für beendet. "Ich bin überzeugt, wir schlagen heute eine neue Seite in der Geschichte unserer bilateralen Beziehungen auf. Und wir leisten damit unseren gemeinsamen Beitrag zum Aufbau des europäischen Hauses." Sogar einen NATO-Beitritt Russlands hielt Putin lange Zeit für möglich.

