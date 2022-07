Zeugnistag: "Wie war's in der Schule?" "Gut." Danke für das Gespräch

Zeugnis. Der Tag der Wahrheit ist da. Als Eltern fragt man sich: Wie viel von dem, was in der Schule abläuft, hätte ich wissen sollen?

"Schatzi, wie war's in der Schule?" "Gut." Mehr ist aus dem Schulkind oft nicht herauszubringen. Was in der Schule passiert, bleibt in der Schule. Für die Eltern ist diese Zeit eine Black Box. Dann rückt die Zeugniszeit näher und Eltern fragen sich, ob sie bei der einsilbigen Antwort nicht öfter hätten nachhaken sollen. Die Ärztin und Psychotherapeutin Martina Leibovici-Mühlberger spricht über das Schulsystem, zu viel Druck und wie man sich das Leben leichter machen könnte.



Ich frage für ...