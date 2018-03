Zu Hause ist es für viele doch am schönsten

Österreicher wechseln nicht gern den Wohnort. Selbst unter Studenten hat die Mobilität Grenzen. Wie man sich dennoch für einen Wohnortwechsel motivieren kann.

Marita Gasteiger wagte den Schritt 2016. Für ein Semester schlug die Studentin ihre Zelte in Litauen auf. "Ja, es war herausfordernd", sagt sie rückblickend. Dennoch würde die Südtirolerin die Erfahrung nie missen wollen. "Was ich an Erlebnissen und Bekanntschaften mitnehmen durfte, ist unersetzbar."

Offenbar sehen viele Österreicher das völlig anders. Laut einer vor Kurzem veröffentlichten Umfrage des Karrierenetzwerks Xing würden 41 Prozent der Befragten einen Job lediglich am eigenen Wohnort oder in der näheren Umgebung annehmen. Und wohl noch frappierender: Nur sieben Prozent können sich vorstellen, ins Ausland zu gehen. Die jüngeren Befragten geben sich zwar etwas flexibler. Aber selbst bei ihnen hält sich der Wille, ins Ausland zu gehen, in Grenzen. Immerhin gibt es auch Statistiken, die in eine andere Richtung deuten. Laut deutschem Bildungsministerium waren 2015 9900 österreichische Studenten in Deutschland inskribiert - mehr als doppelt so viele wie noch 2005. Doch wie flexibel ist die heutige Studentengeneration nun wirklich? Wie leicht wird der Wohnort während oder nach der Studienzeit gewechselt?

"Die heutige Studentengeneration ist sicher weniger flexibel als etwa noch die vor 20 Jahren", sagt Peter Mayr, Leiter des Büros für Internationale Beziehungen an der Uni Salzburg. Das liege vor allem an den strikter strukturierten Studienplänen. Doch Mayr verweist ebenso auf einen leichten Aufwärtstrend: Die Zahl jener Uni-Salzburg-Studenten, die den Schritt ins Ausland gewagt haben, sei im Studienjahr 2016/2017 um zwölf Prozent gestiegen. Dennoch seien lediglich vier Prozent der Uni-Salzburg-Studenten 2016/2017 im Ausland gewesen.

"Vor allem eine Frage des Geldes"

"Mobilität ist vor allem eine Frage des Geldes", sagt Marita Gasteiger, die auch zum Vorsitzteam der bundesweiten ÖH gehört. 60 Prozent der österreichischen Studierenden würden im Schnitt 20 Stunden arbeiten. "Da liegt es auf der Hand, dass es nicht so einfach ist, ins Ausland zu gehen." Dazu kämen "immer noch zu viel Bürokratie", Ängste, wie die Wohnung in Österreich zu verlieren - und "viel zu verschulte Studienpläne". Wenn man ins Ausland gehe, könne man damit rechnen, ein bis zwei Semester länger zu studieren. Für viele ein Problem: "Uns wird von der Arbeitswelt vorgegeben, möglichst schnell zu studieren. Aber wir sollen uns ebenso möglichst breit weiterbilden. Und eben ins Ausland gehen."

Auch Gertraud Meusburger kennt solche Probleme. Die Leiterin der Psychologischen Studierendenberatung Salzburg nennt die "Angst vor unbekannten Situationen, die Sorge vor Zeitverlust, finanzielle Probleme oder einen zu straffen Studienplan" als jene Argumente, mit denen sich Studenten einen Wohnortwechsel ausreden. Dazu kämen soziale Hürden. "Ein stabiler Freundeskreis, enge Familienbande sind vielen wichtiger als das Kennenlernen neuer Kulturen." Dennoch rät Meusburger vor allem einer Gruppe, den Schritt zu wagen: "Ein Auslandsjahr würde ich besonders Maturanten empfehlen, die sich nicht entscheiden können, was sie studieren möchten." Auslandserfahrungen förderten die soziale Reife - und seien "förderlicher als ein frustrierendes ,Probestudieren'".

Wie man Flexibilität fördern kann

Was kann man nun tun, um die Flexibilität zu fördern? Laut Peter Mayr braucht es "dringend bessere Rahmenbedingungen", etwa mehr Ressourcen. Marita Gasteiger wünscht sich weniger Bürokratie, mehr Flexibilität in den Studienplänen und finanziell breitere Auslandsstipendien.

Eine Hochschule, an der Internationalität schon großteils gelebt wird, ist die Universität Mozarteum. Mehr als 60 Prozent der Studenten kommen aus dem Ausland. Deshalb sei die Hochschule "die internationalste aller österreichischen Universitäten", wie das Mozarteum beschreibt. Auch die Paracelsus Medizinische Privatuniversität verweist auf Anfrage darauf, dass ihre Studenten bereits jetzt besonders flexibel seien.

Dieses Mehr an Flexibilität ist wohl auch den beruflichen Rahmenbedingungen im Medizin- und Kulturbereich geschuldet. Was können aber all jene Studenten tun, bei denen sich die Motivation, den Wohnort zu wechseln, nicht automatisch aus dem späteren Berufsfeld ergibt? "Die Angst vor neuen Herausforderungen wird dann kleiner, wenn man sich ausführlich informiert", sagt Meusburger. Deshalb rät die Psychologin, sich früh genug online und bei Beratungsstellen zu informieren. Zudem könnten Gespräche mit Studenten, die bereits im Ausland waren, wertvoll sein. Einen solchen Service bietet seit Kurzem das Büro für Internationale Beziehungen der Uni Salzburg an. Und Meusburger ergänzt: "Darüber hinaus braucht es eine gute Portion Neugier - und ein wenig Risikobereitschaft."