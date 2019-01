Selbstverständlich hat die Bibel recht. Auf ihre Art und Weise. Warum Jesus trotzdem nicht in Bethlehem geboren wurde, aber Weihnachten bleibt, was es ist.

Die Bemerkung "Jesus ist in Nazareth geboren" in den SN vom

5. Jänner hat eine große Debatte ausgelöst. Die Professorin für Neutestamentliche

Bibelwissenschaft an der Universität Salzburg, Marlis Gielen, erklärt, warum

Lukas aus seiner Sicht mit Bethlehem recht hat und es historisch dennoch anders war.