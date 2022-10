Zu wenig Cholera-Impfstoff: WHO empfiehlt eine statt zwei Dosen

Wegen Impfstoffmangels drohen Cholera-Ausbrüche in zahlreichen Ländern außer Kontrolle zu geraten. Deshalb wird das empfohlene Impfregime nun vorübergehend geändert: statt zwei Dosen soll vorerst nur eine Dosis verabreicht werden, berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Mittwoch in Genf.

SN/AP Cholera-Patienten auf Haiti.