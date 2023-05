Zuckerfreie Süßstoffe nicht zur Gewichtskontrolle geeignet

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät davon ab, zur Gewichtskontrolle auf zuckerfreie Süßstoffe zu setzen. Studien hätten gezeigt, dass dies zwar kurzfristig helfen könne, abzunehmen oder nicht weiter zuzunehmen. Bei langfristiger Verwendung steige aber das Risiko einer Gewichtszunahme und von starkem Übergewicht (Adipositas), teilte die WHO am Montag in Genf mit.

BILD: SN/APA/DPA-ZENTRALBILD/JENS KALAENE Bei längerfristiger Verwendung steigt Risiko der Zunahme