Zum ersten Mal FKK - von einem der auszog, sich auszuziehen

Einmal nackt baden gehen. Für einen gestandenen Krisen- und Reisereporter eine Kleinigkeit. Sollte man meinen. Doch in Wahrheit ist der entblößte Körper noch immer ein Tabu. Wieso schämen wir uns? Werde ich nervös sein? Werde ich mich schämen? Fragen und Antworten zu meinem ersten Tag am FKK-Strand.

Als ich diesen Auftrag erhalte, zögere ich. Eine Reportage über das Thema "Nacktheit" schreiben, inklusive Selbstversuch am FKK-Strand? Ich will erst noch eine Nacht darüber schlafen, bevor ich zusage. Das verwundert mich. Immerhin habe ich in der Vergangenheit über wesentlich ...