Anna Netrebko singt die Tosca mit aller Glut und Farbkraft ihrer Stimme

Das Ende der Salzburger Pfingstfestspiele mit einer außergewöhnlichen Opernaufführung wird frenetisch gefeiert.

So wirken Glanz und Aura Salzburgs: Wenn eine Weltklasse-Sopranistin kurzfristig absagt, ist eine andere dieses Kalibers prompt zur Stelle. Statt Anja Harteros sang Anna Netrebko am Montag zum Abschluss der Salzburger Pfingstfestspiele die Titelpartie in Puccinis "Tosca".

Die Rolle der Diva passt ihr naturgemäß wie angegossen. Mit aller Glut und schillernden Farbkraft ihrer Stimme stürzt sie sich in alle nur denkbaren Aggregatzustände von Liebe, Eifersucht, Zorn, Raserei und mörderischer Entschlossenheit, aber auch Verzweiflung und Verletzlichkeit. In allen Facetten ...