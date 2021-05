Die Pfingstfestspiele starten mit Erschwernis

Eintrittskontrollen, Reiseregeln und halbe Auslastung erschweren den Kulturbesuch. Aber die Salzburger Pfingstfestspiele sind ausgebucht.

Sehnsucht muss geduldig machen. Die Bedingungen für Besuche der Pfingstfestspiele Salzburg werden noch komplizierter als im Festspielsommer 2020. Wegen Kontrollen am Eingang empfiehlt Lukas Crepaz, Kaufmännischer Direktor der Salzburger Festspiele, eine Dreiviertel- bis eine Stunde vor einer Veranstaltung zu kommen. Jeder Besucher muss voraussichtlich zwei Mal etwas vorweisen: ein Mal Identitätskarte und personalisierte Eintrittskarte, ein Mal Identitätskarte und den Nachweis, getestet, geimpft oder genesen zu sein.

Da bis 21. Mai, dem Tag der Premiere von "Il trionfo del Tempo e del Disinganno", kein nationaler und schon gar kein EU-akkordierter digitaler Grüner Pass und auch kein digital kontrollierbarer QR-Code funktionieren werden, dürften die Billeteure mit einem Sammelsurium von Papier konfrontiert sein - Atteste von Ärzten, Apotheken, Teststraßen, Labors oder Gesundheitsbehörden über PCR-Test, Antigentest, Genesungsbestätigung oder Impfzeugnis. "Wir rechnen mit einer Zettelwirtschaft", gesteht Lukas Crepaz und hebt hervor: Bis zum Sommer müsse es für Bestätigungen von Test, Impfung und Genesung standardisierte Vorlagen mit zertifizierten QR-Codes geben, und das EU-weit akkordiert.

Trotz aller Schwierigkeiten, vermittelten die seit 13. April probenden Künstler von "Il trionfo" am Montagnachmittag beste Stimmung: Es sei ein historischer Moment, nach der furchtbaren Zeit der Pandemie wieder etwas aufführen zu dürfen, versichert Cecilia Bartoli, Intendantin der Pfingstfestspiele.

Obwohl laut Mitteilung der Bundesregierung von Montag Selbsttests vor Ort zulässig sind, werden die Salzburger Festspiele zu Pfingsten für Publikum keine Teststellen in ihren Foyers anbieten. Allerdings gebe es Bemühungen, dass die Teststraßen in Kongresshaus und Messezentrum am Pfingstmontag von 8 bis 18 Uhr offen seien (zusätzlich zu Freitag 8 bis 18 Uhr und Samstag 9 bis 16 Uhr). Diese Testmöglichkeiten sollen Festspielgästen ebenso wie Besuchern anderer Kulturbetriebe und der Gastronomie zugutekommen.

Abgesehen von der Kontrollpflicht sind zwei weitere gordische Knoten zu lösen. Lukas Crepaz zufolge wurden zwei Drittel der Karten in den Vorverkauf gegeben und großteils gebucht. Mittlerweile ist im ersten Öffnungsschritt ab 19. Mai nur halbe Auslastung erlaubt, wie die Bundesregierung am Montag bestätigt hat. Wem werden die 16 Prozent der zu viel verkauften Karten wieder weggenommen?

Diesen ersten Knoten lösten die Salzburger Festspiele wie im vorigen Sommer: Die Rücknahme der für die alte 66-Prozent-Auslastung bereits zuerkannten Karten wurde mit einem Ersatzangebot für die neue Hälfte-Auslastung verbunden. Etwaige Guthaben werden rückerstattet oder auf Kundenkonten gutgeschrieben.

Derzeit seien sechzig Prozent des neuen Kontingents für Hälfte-Auslastung und Schachbrettsitzplan fix vergeben, erläutert Lukas Crepaz. Die übrigen vierzig Prozent seien Bestellern zugeteilt, doch von diesen noch nicht bestätigt. Was frei werde, gehe sofort in den freien Verkauf.

Den zweiten Knoten bilden die Reisebeschränkungen: Rund sechzig Prozent der Besucher der Pfingstfestspiele kommen aus dem Ausland, wie Deutschland, Italien, Frankreich und der Schweiz. Seit Kurzem sei wenigstens klar, dass ab 19. Mai nach Österreich einreisende Touristen dann nicht in Quarantäne müssten, wenn sie Impfung oder Genesung nachwiesen, erläutert Lukas Crepaz. Da in den wichtigsten Herkunftsländern der Gäste der Pfingstfestspiele die Sieben-Tage-Inzidenz im Sinken sei, "schaut es gut aus".

Allerdings: Rückreiseregeln seien in vielen Ländern anders. Daher könnten alle Gäste, die wegen Coronaregeln nicht reisen könnten oder die zwar nach Österreich dürften, aber nach ihrer Rückreise zu Hause in Quarantäne müssten, kostenlos stornieren, sagt Lukas Crepaz. Derzeit seien alle fast Karten für die Pfingstfestspiele gebucht, aber aufgrund der sich ändernden Reiseregeln kämen wieder welche zurück und in den Verkauf. "Das ändert sich minütlich."

Auch andere Bedingungen bleiben streng: Es werde bei den Pfingstfestspielen keine Pausen und keine Gastronomie geben, bestätigt Lukas Crepaz. Tragen von FFP2-Masken und zwei Meter Abstand seien verpflichtend.

Künstler und Mitarbeiter der Salzburger Festspiele sind wie im Sommer 2020 - je größer die Ansteckungsgefahr, desto hermetischer die Regeln - in rote, orange, gelbe und grüne Gruppen eingeteilt. Und ab nächstem Mittwoch wird der Karl-Böhm-Saal zur Impfstraße: Dort werden bis Samstag impfwillige Mitarbeiter und Künstler aller Salzburger Kulturbetriebe geimpft.