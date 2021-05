Ein Geiger reißt das Orchester mit

Im Großen Festspielhaus war ein katerfreier Rausch zu erleben.

Am linken Knie Zubin Mehtas erkannte man dessen Zuwendung. Freilich blickte der Dirigent stets ins Orchester des Maggio Musicale Fiorentino. Auch Geiger Maxim Vengerov hatte keinen Blick frei, als er im "Allegro molto appassionato" vom satten Grundton in melodiöse Gebilde abhob. Maxim Vengerov spielte am Samstag das Violinkonzert Felix Mendelssohns so energisch präsent und so zart, so bittersüß, tänzelnd oder wagemutig, dass sein Körper wie mit der Geige verschmolzen erschien. Und doch: Ohne Blicke zu tauschen, waren Dirigent und Solist ...