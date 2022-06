Aus Salzburg strahlte zu Pfingsten ein Signal aus

Volle Säle, internationale Gäste und Maskenfreiheit: Mit den Pfingstfestspielen kehrte auch etwas Normalität zurück.

98 Prozent, solch eine Zahl schaffen in Österreich bestenfalls - und das auch eher selten - Parteichefs. Die Salzburger Pfingstfestspiele verkündeten am Montag eine Auslastung von 98 Prozent. In (post)pandemischen Zeiten wirkt dieser Wert wie ein Befreiungsschlag: Zuletzt waren aus Österreichs Kulturinstitutionen unisono Klagen über rückläufige Besucherzahlen zu hören.

Die Signalwirkung des Festivals hat Tradition. Als die Pfingstfestspiele im Jahr 2020, nach zwei Monaten Pandemie, abgesagt werden mussten, wurde aus der Ahnung Gewissheit, dass Corona die Kulturwelt noch ...