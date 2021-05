Nachtkritik zum Auftakt der Pfingstfestspiele: Mit "Il trionfo" den Spiegel der Wahrheit suchen

Die Salzburger Pfingstfestspiele begannen am Freitag mit einer außerordentlichen szenischen Version eines allegorischen Oratoriums von Georg Friedrich Händel: "Il trionfo del tempo e del disinganno". Schönheit und Vergnügen streiten sich mit Zeit und Erkenntnis.

Knallbunt fängt es an. Auf den Übertitelungsanzeigen erscheint die Aufforderung: Applaus! Applaus! Und es treten auf: eine Dame und zwei Herren, offenbar eine Jury. Seltsam ist allenfalls, dass einer eine Art priesterliches Outfit trägt. Aber schon stürmen via Videoeinspielung junge Frauen und Männer über die Leinwand, sie eilen ausgelasssen, von Fotografen begleitet, durch Sehenswürdigkeiten der Stadt Salzburg, denn hier wird gerade "The World´s Next Top Model" gesucht. Aus sechzehn Kandidatinnen und Kandidaten gewinnt schließlich sie den Preis: Bellezza.

...