Pfingstfestspiele: Eine verrückte Rossini-Burleske

Mit der Oper "L´Italiana in Algeri" eröffnete Cecilia Bartoli ihre siebente Saison als Intendantin des kleinen, feinen Sommerfestspiel-Vorboten.

Eigentlich ist die Oper die unmöglichste Kunstform. Alles, worüber man nicht einmal reden kann, davon muss man singen. Die abstrusesten Handlungen, die nie passieren könnten, lassen sich mit Musik nicht nur ertragen, sondern werden im besten Fall durch die Musik sogar noch ausgezeichnet und auf eine höhere Bedeutungsstufe gehoben.



Eigentlich sagt uns das Dramma giocoso "L´ Italiana in Algeri", das Gioacchino Rossini als 21-Jähriger 1813 in Venedig herausbringen konnte, nichts: ein Komödienstoff um einen imaginären Bey von Algier, der verrückt nach Italienerinnen ist, sich seiner Frau entledigen will (die ihn bis zum Schluss dennoch unverbrüchlich liebt und weiter haben möchte) und nach neuer Beute Ausschau hält. Als ihm der Zufall - ein gekapertes Schiff - Isabella zuspielt (die ihrerseits auf der Suche nach ihrem Geliebten Lindoro ist, der, wie das Leben eben nicht spielt, als Lieblingssklave des Bey beschäftigt wird), gerät er aus dem Häuschen. Und dort bleibt er auch. Er lässt sich mühelos hinters Licht führen, ist stolz auf einen Fantasietitel, den man ihm verleiht ("Pappataci"), adelt von sich aus Isabellas Begleiter Taddeo mit der Ernennung zum "Kaimakan" - und ist letztlich zufrieden, als besagter Pappataci mit Essen, Trinken, Schlafen (und seiner angestammten Frau) ein sorgloses Leben zu führen und die Italiener vom Hals zu haben.



In einer aberwitzigen, absurden Komödienmaschinerie passiert im ständigen Durcheinander alles und zugleich absolut nichts. Und Rossini, der in der Musikalisierung aberwitziger Situationskomiken ein Meister dieses Spezialfachs war, macht dieses Nichts mit kalkulierten Klangstrategien zum buffonesken Juwel.



Mit dem Besteck des Regietheaters würde man beim Zubereiten dieses Soufflés nicht weit kommen. Also verlassen sich die Regisseure der Salzburger Pfingstfestspielpremiere, die am Freitag ihre umjubelte Premiere erlebte, Moshe Leiser und Patrice Caurier, auf ihr Handwerk und nehmen die Komödienmotorik reibungslos in Betrieb. Christian Fenouillat hat mehrere aufwändige Bühnenbilder ohne pittoreske Orient-Fantastik gebastelt, die sich immer neu verschieben lassen, quasi Algier heute: eine Häuserzeile mit Wohnwaben samt Satellitenschüsseln, ein großzügiges, aber karg möbliertes Interieur, zuletzt gar ein Schiffsmodell, das die Italiener mondän nach Hause bringen dürfte. An Requisiten wird nicht gespart, die heutig arabisches bis regelrecht schäbiges Flair verströmen: (Stoff-)Kamele, ein noch fahrbares, zusammengeflicktes Autowrack, eine Wanne fürs Schaumbad - und jede Menge Flachbildschirm-Verpackungskartons. Die Kostüme (Agostino Cavalca) zeigen einen West-Ost-Mix zwischen Kaftan und Jogginganzügen mit folkloristischen Glitzerapercus.



Im leichten Sommerkleid erscheint Isabella von Anfang an als neugierige, selbstbewusste Abenteurerin in fremdem Land: eine Rolle so recht nach dem Gusto der girrenden und gurrenden Prinzipalin Cecilia Bartoli, die sich hier gleichwohl nicht als Star-Protagonistin in Stellung bringt, sondern als Erste unter Gleichen, also als brillant sich einbringende und bei Gelegenheit mit Kaskaden feiner Mezzosopranartistik aufwartende Ensemblespielerin agiert.



Ihr Begleiter Taddeo plagt sich im Touristen-Outfit damit, seinen deutlich sichtbaren Sonnenbrand flächendeckend zu cremen. Alessandro Corbelli, ein mit allen Wassern gewaschener, erfahrener Rossini-Belkantist, mit seinen 66 Jahren springlebendig, wandlungslustig als Erzkomödiant, ist die heimliche Hauptfigur des Abends und ein hinreißend spielerischer Stilist par excellence.

Bey Mustafa trägt seinen (falschen) Bauch proletarisch unterm Feinrippleiberl und mehr schlecht als recht von einem Bademantel verhüllt und in meist schlurfendem Gang vor sich her, dass man nicht versteht, was diesen Typ so attraktiv macht. Die "Tante Jolesch" kommt einem in den Sinn: Alles, was ein Mann schöner ist als ein Aff´, ist ein Luxus. Luxuriös freilich ist die wendige Bassesfülle Peter Kálmáns.



Sein Sklave Lindoro saugt erst einmal lustlos Staub und kifft, um in eher trostlose Stimmung für seine erste Cavantine zu kommen, wandelt sich dann umstandslos (die Oper ist eine unmögliche Kunstform) zum Spielmacher der Intrige gegen seinen Herrn. Edgardo Rocha hat stimmlich alles, was ein Rossini-Tenor braucht: Leichtigkeit, Agilität, sich mühelos emporschraubende luftige Höhe.



Die restlichen Partien sind eher dienender Natur, wobei José Coca Loza als Vertrauter Haly eine eigene Arie mit Mozart-Flair zu singen hat. Rebeca Olvera liebt als Elvira unverbrüchlich, Rosa Bove hält als ihre Dienerin zu ihr.



An den Rossini-Klang, den das Ensemble Matheus als Orchester erzeugt, muss man sich erst gewöhnen. Aber was Dirigent Jean-Christophe Spinosi da fabrizieren lässt, ist deutlich außer jeder mechanisch-motorischer Norm, mit der man derartige Buffa-Opern sonst gerne abspult. Er setzt eigenwillige dynamische und klangfarbliche Akzente, riskiert Soli - Horn, Oboe, Flöte - mit mancherlei Entdeckerlust und abenteuerlichen Kombinationsmustern, die eines nie sind: langweilig. Vielleicht wären die einzelnen, penibel bis pingelig ausgehorchten Elemente noch besser in einen dynamischeren Fluss einzubinden, was noch manche Holprigkeiten ausgleichen könnte. Auch wirkt, vor allem durch die im Höreindruck etwas unterbelichtet wirkenden, dünnen Streicher, der Gesamtklang zu klein, ja dürr bis knochig. Ein schönes italienisches Logentheater anstelle der trostlosen Funktionsarchitektur des so genannten "Hauses für Mozart": Das würde eine intime und doch persönliche Atmosphäre schaffen. Mehr Süffigkeit, mehr Kraft, schlicht: mehr Fleisch könnten es aber auch hier schon sein. Doch das klangsprachliche Modell, das Spinosi für seinen Rossini entwickelt, ist hochinteressant und verdient gespitzte Ohren - und auf alle Fälle mehr Applaus als ihn das Premierenpublikum für diese Seite der Aufführung zu geben bereit war. Vielleicht feilt man ja für die sommerlichen Reprisen noch da und dort; es würde sich lohnen.