Pfingstfestspiele: Mozarts "La Clemenza di Tito" ganz auf die Musik gestellt

Cecilia Bartoli schlüpft in der konzertanten Aufführung von "La Clemenza di Tito" erstmals in ihrer Karriere in die Rolle des Sesto. Das Salzburger Publikum antwortete mit großem Jubel.

Buchstäblich im Rahmen des Bühnenbilds von Händels Oratorium "Il trionfo del tempo e del disinganno" fand am Samstag als zweite Großproduktion der Salzburger Pfingstfestspiele die konzertante Aufführung von Mozarts "La Clemenza di Tito" Platz. Dem schillernden Begriff des Ewigen Rom, ihrer Heimatstadt, hat Cecilia Bartoli ja ihr diesjähriges Programm gewidmet, also passt Mozarts Spätwerk von den katastrophal fehlgeleiteten Intrigen gegen den - historisch gesehen brutal despotischen - römischen Kaiser Tito Vespasiano und seinem für die Auftragsoper 1791 ...