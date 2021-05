Pfingstfestspiele: Viele Wege führen aus Salzburg nach Rom

Alessandro Scarlattis Oratorium "Cain, ovvero Il primo omicidio" erzeugte intensive Wirkung.

Roma aeterna: Das übergeordnete Motto der Salzburger Pfingstfestspiele, mit der die Römerin Cecilia Bartoli in vier Tagen ihrer Heimatstadt Reverenz erwies, offerierte ein reiches Spektrum an Musik, von Händels erstem Oratorium aus 1707 bis zu Puccinis in Rom direkt verorteter "Tosca". Dass dorthin, ins "ewige Rom", viele Wege führen, ist nicht nur im sprichwörtlichen Sprachschatz verankert, sondern wurde am Pfingstmontag auch musikalisch Gestalt. Alessandro Scarlatti, der Schöpfer des Oratoriums "Cain, ovvero Il primo omicidio", war gebürtiger Palermitaner, der in Neapel musikalisch sozialisiert wurde. Für Venedig (und den Vater des Kardinals Pietro Ottoboni als Textdichter) schuf er besagtes Oratorium, das nach seiner Uraufführung in der Lagunenstadt endlich 1710 Rom erreichte.

Ungeachtet dessen, ist das Werk eine ungewöhnliche, spannende "Versuchsanordnung". Es erzählt von den Ur-Eltern Adam und Eva, deren Sündenfall sich in den Söhnen Kain und Abel wiederholt. Aus Prinzen zu Bauern geworden, bescheidet sich Abel als Hirte, während der Erstgeborene Kain mit Hilfe Luzifers sich zu Höherem berufen fühlt. Während sich die Eltern ins Schicksal fügen, sinnt Kain auf Rache für sein Los. Er erschlägt den Bruder, wird dafür von Gott mit einem ewigen "Kainsmal" bestraft: Stärker als der Tod zählt lebenslange Verachtung.

Das alles erzählt Scarlatti mit im Grunde einfachen Mitteln: einem Orchester vornehmlich aus Streichern (mit ausgiebigen Soli für die Violine) und für sechs Stimmen. Das Elternpaar sind Tenor und Sopran, die Brüder im Kastratenregister von Altus (Kain) und Sopran (Abel) angesiedelt, die Stimmen von Gott und Teufel gehören Countertenor und Bass. Was aber offenbart sich in den 27 Nummern, vor allem in raumgreifenden Duetten, über gut zwei Stunden! Ein herrlicher Reichtum der Affekte, die das vorzügliche Ensemble Aratserse unter der Leitung des selbst als Counter immer wieder hochaktiven Philippe Jaroussky mit wonniger Inbrunst unprätentiös vor den Hörerinnen und Hörern im Haus für Mozart ausbreitete. Man musste, konnte und durfte sich in feinste Stimmungen versenken, zumal die vokalen Großartigkeiten nicht besser hätten zur Geltung gebracht werden können als durch die hier aufgebotenen Solisten.

Wie ein "flammendes Schwert" agierte der Tenor Kresimir Spicer als Adam, mit füllig-mütterlichem Sopran zeigte Inga Kalna Gefühlsintensität, mit sensationellem Sopran wahrte Bruno de Sà die einfache, sozusagen gottergebene Würde des Hirtenknaben, während Filippo Minecca nicht nur durch sein rotes Hemd (das später Büßergewand werden sollte) mit feurigen Altus-Kaskaden eine Virtuosität eigenen Charakters vorführte. In "normaler" Countertenorlage schickte der vortreffliche Paul-Antoine Bénos-Djian seine Gottesworte von oben herab, von wo aus er auch vom leichten, aber entschieden präsenten Bass Yannis Francois als Stimme des Luzifer konterkariert wurde.

Es war kein Vormittag mit leichter Kost, dafür aber von intensiver Wirkung. Vielleicht sorgen ja die vorgeschriebenen Masken, die das Publikum tragen muss, momentan für keine Räusperer. Wenn aber diese Konzentration des Hörens über die Pandemie anhielte, gäbe allein das zu großer Freude Anlass.