Rolando Villazón inszeniert "Barbier" bei den Salzburger Pfingstfestspielen

Die Salzburger Pfingstfestspiele 2022 stehen ganz im Zeichen der iberischen Halbinsel. Eröffnet wird das Festival mit einer Neuproduktion der Rossini-Oper "Il barbiere di Sivigila". Regie führt Rolando Villazón, Festival-Zentralfigur Cecilia Bartoli singt die Rosina.

Olé! Die Salzburger Pfingtfestspiele stehen 2022 ganz im Zeichen der iberischen Halbinsel. Das Festival findet von 3. bis 6. Juni statt, im Zentrum steht Gioachino Rossinis Oper "Il barbiere di Siviglia", Regie führt Rolando Villazón. Weiters werden ein Flamenco-Abend, ein geistliches Konzert mit Jordi Savall und ein Gala-Abend mit Ausschnitten aus "Don Giovanni", "Carmen" und "Le Nozze di Figaro" das lange Pfingstwochenende in Salzburg mit spanischem Kolorit versehen.

"Es mag Zufall gewesen sein oder auch nicht, aber mein professionelles Debüt als Opernsängerin gab ich als Rosina in Il barbiere di Siviglia", erzählt die künstlerische Leiterin in einer Presseaussendung. In Salzburg wird die Mezzosopranistin erneut in dieser Rolle zu erleben sein. Auch den Gala-Abend beehrt Cecialia Bartoli, diesmal an der Seite von namhaften Kollegen wie Plácido Domingo oder Piotr Beczala.

Der Flamenco sevillanischer Prägung steht im Zentrum einer Tanzproduktion, die die Flamenco-Tänzerin und Choreographin María Pagés gestaltet. Neben neun Tänzerinnen wird ein siebenköpfiges Musikensemble tief in die Poesie dieser andalusischen Kunstform eintauchen.

Das Konzert "Il torro del ore" lenkt den Blick auf den künstlerischne Austausch zwischen der spanischen Kolonialmacht und Südamerika. Christine Pluhar leitet ihr Ensemble L'Arpeggiata durch diesen Abend. Ein

Das genreübergreifende Spanien-Schwerpunkt wird im Das Kino mit einem Filmprogramm rund um Werke von Pedro Almodóvar und Carlos Saura ergänzt.