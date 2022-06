Salzburger Pfingstfestspiele: Alle Augen auf der neuen Festspielpräsidentin

Festspiele in Salzburg, das sind immer auch die "Auftritte" abseits der Bühne.

Höhepunkt war heuer der "Il Barbiere di Siviglia" mit Cecilia Bartoli in der Hauptrolle und dem Regiedebüt von Rolando Villazon. Festspielluft als Zuschauerin schnupperte aber auch Salzburgs neue Festspielpräsidentin Kristina Hammer. Sie kam in Begleitung ihres Manns Christoph Hammer und sorgte mit ihrem pinken Abendkleid für den Farbtupfer in der Premierauffahrt. Ihre Vorgängerin Helga Rabl-Stadler war "nur" Zuschauerin.

