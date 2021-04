Salzburger Pfingstfestspiele stellen Sicherheitskonzept vor: Ein Konzert fällt Pandemie zum Opfer

Die Salzburger Festspiele haben am Donnerstag die coronabedingten Änderungen und das geplante Sicherheitskonzept für das Pfingstfestival (21. bis 24. Mai) bekanntgegeben. Ein Konzert - "Dixit Dominus" - musste abgesagt werden, an einer Alternative werde gearbeitet, so die Festspiele in einer Aussendung. Wie schon im vergangenen Sommer finden die Veranstaltungen ohne Pausen und Gastronomie statt.

SN/APA/AFP/DIETER NAGL Festivalleiterin Bartoli wählte für heuer das Thema "Roma Aeterna"