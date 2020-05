Gerhard Schwischei im Gespräch mit Richard Greil, dem Leiter des Corona-Krisenstabs in Salzburg.





In der dritten Folge der Podcast-Reihe "Dem Virus auf der Spur" geht es detailliert um die Frage: Welche Medikamente und Therapien waren in den vergangenen Wochen erfolgreich oder haben zumindest geholfen, ganz schwere Verläufe der Infektion mit dem neuen Coronavirus zu vermeiden? Remdesivir, Chloroquin oder Tocilizumab: Das sind Wirkstoffe, die in den vergangenen Wochen Schlagzeilen machten und aus dem Kampf gegen Ebola, Malaria oder aus der Krebsmedizin kommen. Was können sie und gelingt vielleicht sogar einem Österreicher mit einem von ihm mitentwickelten Wirkstoff der große Durchbruch? Und können die Mediziner mit den bisher gemachten Erfahrungen bei einer möglichen zweiten Infektionswelle mehr Menschenleben retten als bisher?