12 Sehnsucht nach Kino: Was uns bei den Oscars 2021 erwartet

In der Nacht von Sonntag auf Montag findet die 93. Oscar-Verleihung statt. Doch heuer ist vieles anders. Welche Überraschungen es geben könnte, wie sich Corona auf die Filmbranche auswirkt und wie man Hollywood-Star Viggo Mortensen im Interview beeindrucken kann - darüber spricht die SN-Filmkritikerin Magdalena Miedl im Podcast "Hinter den Schlagzeilen".

Podcast "Hinter den Schlagzeilen"

Hören Sie den Podcast hier im Player oder auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts sowie überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlassen Sie eine Bewertung, wenn Ihnen die Folge gefallen hat.

Die diesjährigen Academy Awards in Los Angeles versprechen einige Premieren: der späte Termin, eine neue Location, neue Regeln. Und noch nie war das Feld der Nominierten so divers, was Herkunft und Geschlecht betrifft. Auf die Kritik der vergangenen Jahre, die in sozialen Netzwerken unter "#Oscarssomale" ("Oscars so männlich") und #Oscarssowhite ("Oscars so weiß") zum Ausdruck gebracht wurde, hat die Academy reagiert. Ab 2024 gelten neue Diversitätsregeln für Nominierte für den besten Film. Aber schon heuer rittern mit Riz Ahmed, Steven Yeun, Chadwick Boseman, Viola Davis und Audra Day verhältnismäßig viele Schauspieler anderer Herkunft oder Hautfarbe um die goldenen Trophäen. Spannend bleibt es trotzdem - und die Filmkritikerin und freie Redakteurin Magdalena Miedl wird das Geschehen Sonntagnacht verfolgen. Im SN-Podcast "Hinter den Schlagzeilen" verrät sie zudem, wie sich ihr Alltag als Filmkritikerin verändert hat, was sie am Kino vermisst - und wie Schauspieler Viggo Mortensen darauf reagiert, wenn die Katze die Videokonferenz crasht.