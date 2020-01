8 Bye, bye, Britain! Wie es zum Brexit kam

Ein Gespräch mit der ehemaligen Brüssel-Korrespondentin Monika Graf über die zähen Brexit-Verhandlungen.

Der Podcast "Hinter den Schlagzeilen" gibt Einblick in die Arbeit der Journalistinnen und Journalisten der Salzburger Nachrichten. Der drohende Brexit beschäftige in den vergangenen Jahren viele Redakteure der SN. Mit 31. Jänner 2020 steht nun dieses historische Ereignis an. Die Briten verabschieden sich endgültig aus der Europäischen Union. SN-Wirtschaftsredakteurin Monika Graf berichtete in den vergangenen Jahren während der zähen Brexit-Verhandlungen aus Brüssel und gibt nun einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen.

Quelle: SN