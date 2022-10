Blackout in Salzburg: Was passiert, wenn das Licht ausgeht?

Von Energieengpass zu Cyberangriff: Die Bedrohung eines möglichen Blackouts, also den flächendeckenden Stromausfall, scheint derzeit wahrscheinlicher denn je. Wie gut ist Salzburg für den Ernstfall vorbereitet? Und welche Rolle nehmen Medien in dem Drahtseilakt zwischen Hysterie und Informationsgebot ein? Darüber spricht SN-Lokalredakteur Thomas Sendlhofer im Podcast "Hinter den Schlagzeilen".

Podcast "Hinter den Schlagzeilen"

Das Blackout-Gespenst geistert seit Jahren durch die Medien, mit Ukraine-Krieg und Gasknappheit ist die Wahrnehmung für die Bedrohungslage gestiegen. Immer mehr Menschen wie auch Regierungen und Unternehmen rüsten sich für den Ernstfall. Wie können wir vor einem Stromausfall vorsorgen - oder ist die Frage mittlerweile tatsächlich nicht mehr ob, sondern wann die Lichter ausgehen? SN-Lokalredakteur Thomas Sendlhofer im Gespräch über die Blackout-Vorsorge in Salzburg und wie Journalistinnen und Journalisten mit den unterschiedlichen Expertenmeinungen umgehen.

In dem Podcast "Hinter den Schlagzeilen" geben Simona Pinwinkler und Marian Smetana Einblicke in den Alltag der Redaktion der "Salzburger Nachrichten". Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Episode - dann schreiben Sie uns an podcast@sn.at