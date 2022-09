Ein Blick hinter die rote Tapetentüre - Warum braucht Österreich einen Bundespräsidenten?

Stabilität oder Protest - wer setzt sich am 9. Oktober durch? Wie schützen sich Medien im Wahlkampf vor politischen Einflüsterern? Oder: Warum ist das Amt des Bundespräsidenten so wichtig? Es gibt zahlreiche Fragen zur Präsidentschaftswahl. SN-Innenpolitikchef Andreas Koller spricht in der neuen Podcastfolge von "Hinter den Schlagzeilen" über die Hofburgwahl und ihre Hintergründe.

Podcast "Hinter den Schlagzeilen"

Ein spannender politischer Termin nähert sich in großen Schritten: die Bundespräsidentschaftswahl am 9. Oktober. Sie ist in diesem Krisenjahr der einzige bundesweite politische Stimmungstest. Setzen die Wählerinnen und Wähler in Zeiten von Corona-, Klima- und Energiekrise auf Amtsinhaber Alexander Van der Bellen oder wollen die Menschen ein neues oder vielleicht sogar radikal neues Staatsoberhaupt? Was sagt es über die Politik in diesem Land aus, wenn keine Frau kandidiert? Und wie läuft so ein Wahlkampf hinter den Kulissen ab? In dieser Folge des Podcasts "Hinter den Schlagzeilen" erklärt SN-Innenpolitikchef Andreas Koller die Hintergründe der Hofburg-Wahl.

In dem Podcast "Hinter den Schlagzeilen" geben Simona Pinwinkler und Marian Smetana Einblicke in den Alltag der Redaktion der "Salzburger Nachrichten". Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Episode - dann schreiben Sie uns an podcast@sn.at