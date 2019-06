Marian Smetana spricht mit dem Innenpolitik-Chef der "Salzburger Nachrichten" Andreas Koller.

Die Ibiza-Affäre bestimmt seit über zwei Wochen die Schlagzeilen und hat zu einem noch nie dagewesenen politischen Erdbeben in Österreich geführt. Viele politische Beobachter sahen mit dem Video eine rote Linie überschritten und den ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache entlarvt, was sein Verständnis von Demokratie, Korruption und Pressefreiheit angeht. Doch wie gab sich Strache eigentlich gegenüber Journalisten, die er in dem Video als Huren bezeichnet hat? Dürfen geheim aufgenommene Videos überhaupt gezeigt werden? Und was sagen die zahlreichen Vorzugsstimmen für ihn über die Wählerschaft aus? SN-Innenpolitik-Chef Andreas Koller beantwortet Fragen zu der politischen Affäre.