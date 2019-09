Der Ton im Wahlkampf wird immer rauer. Wie schreibt man sachlich über Politik, wenn von links und rechts die Schmutzkübel fliegen? Warum schaden lange und aggressive Wahlkämpfe der Politik? Und wie zügelt man die Parteien? SN-Innenpolitikchef Andreas Koller gibt Einblick in seine Arbeit.

In dem Podcast "Hinter den Schlagzeilen" wollen die Salzburger Nachrichten Einblick in ihre Redaktion geben und zeigen, was die Journalisten in ihrem Arbeitsalltag bewegt. Im Moment ist das vor allem der Wahlkampf. Nach dem plötzlichen Ende der ÖVP-FPÖ-Regierung werden die Wähler am 29. September wieder einmal zu den Urnen gerufen. Davor gibt es einen schmutzigen Wahlkampf, in dem es weniger um Inhalte geht, einstweilen wächst das Misstrauen in die Politik. Wie kommen wir da wieder raus?