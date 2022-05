Journalismus im Vorfeld der Salzburger Landtagswahl: "Der Wahlkampf hat schon begonnen"

Ein Jahr vor der Landtagswahl in Salzburg spricht SN-Lokalredakteurin Heidi Huber über das Stimmungsbild in der Bevölkerung. Wie sie sich vor der politischen Einflussnahme in die Berichterstattung schützt. Und woher sie ihre Insider-Informationen bezieht.

SN/robert ratzer Im Chiemseehof stehen die Zeichen bereits auf Wahlkampf.