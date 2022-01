In der Serie "Einfach Liebe" schreibt die SN-Redakteurin Maria Schmidt-Mackinger wöchentlich über große und kleine Schicksale von Menschen. Wo findet sie diese - und wie schwierig ist es, die journalistische Distanz zu wahren, wenn das Gegenüber in Tränen ausbricht? Das erzählt sie in der neuen Folge von "Hinter den Schlagzeilen".

SN/pixabay