Wissen Sie, was Fregula Sarda ist? Sie sollten diese köstliche Beilage jedenfalls einmal ausprobieren. Gemeinsam mit einem Seesaibling zauberten Harald Huber und Musikproduzent Ray Watts ein köstliches Gericht.

Podcast "Mitgekocht"

In unserem Podcast "Mitgekocht" schauen wir jede Woche den Meistern der heimischen Küchenzunft über die Schultern und in die Kochtöpfe.Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Episode - dann schreiben Sie uns an podcast@sn.at.