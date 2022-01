In unserem aktuellen Podcast erklärt uns der alte Küchenfuchs Kurt Fuchs, was eine gute Sauce ausmacht - und bereitet für uns ein Kaninchen in Zitronensauce zu.

Podcast "Mitgekocht" In der Serie "Mitgekocht" können Sie zuhören, wie wir alten Küchenprofis und jungen Wilden in der Gastronomie über die Schultern und in die Kochtöpfe schauen.