Ein kluger Kopf, ein gschmackiger Topf

Die Salzburger Gastro-Legende Gustl Absmann will sich zurückziehen. Wir sprachen mit ihm noch einmal über sein langes Leben vor und hinter brodelnden Eintopfgerichten - und darüber, wie man solche zubereitet. Ein Tipp vorweg: Ganz mageres Fleisch ist Gift für den guten Geschmack.

Podcast "Mitgekocht"

In unserem Podcast "Mitgekocht" schauen wir jede Woche den besonderen Profis der heimischen Küchenzunft über die Schultern und in die Kochtöpfe. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Episode - dann schreiben Sie uns an podcast@sn.at.