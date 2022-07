Wie übersetzt man Festspielaufführungen in hochklassige Gerichte? Mit viel Phantasie und Kochkunst. Dieses mal waren Emanuel Weyringer und Mozart an der Reihe. Herausgekommen ist ein Papageno, der im Erdbeerkracherl schwimmt. Neugierig geworden?

Podcast "Mitgekocht"

