Wie viele Menschen auf der Welt gibt es, die schon so oft wie Hans Bauer einen perfekten Apfelstrudel gezaubert haben? Oder die tadellosesten Salzburger Nockerl? Bei ihm in der Edelweiss Cooking School müssen es tausende Male gewesen sein - das liegt an seinem Beruf. Wir haben mit ihm gesprochen und ihm über die Schulter geschaut.

SN/privat Hans Bauer in seiner Kaverne.