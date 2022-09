Dieses Mal haben wir wieder von der Weisheit unseres alten Küchenfuchses Kurt Fuchs gezehrt. Wir erfahren, welche beiden Sorten Alkohol ein Hendl so richtig unwiderstehlich machen, und einige seltsame Vokabeln der schwäbischen Küche.

Podcast "Mitgekocht"

