Während der Salzburger Festspiele kochen wir in unserem Podcast "Mitgekocht" mit versierten und fantasievollen Köchen die großen Aufführungen nach. Dieses Mal: Aida - interpretiert von Emanuel Weyringer.

Podcast "Mitgekocht"

In unserem Podcast "Mitgekocht" schauen wir jede Woche den besonderen Profis der heimischen Küchenzunft über die Schultern und in die Kochtöpfe. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Episode - dann schreiben Sie uns an podcast@sn.at.