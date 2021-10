Unten eine Spiritusflamme, drüber die brutzelnden Nocken, und noch einen grünen Salat dazu. Peter Gnaiger hat den Kasnocken-Wirt am Gaisberg besucht. Und dabei auch philosophische Erkenntnisse gewonnen.

In unserem Podcast "Mitgekocht" schauen wir originellen und talentierten Köchen in Salzburg und anderswo in die Pfannen und Töpfe. Geheimtipps der Experten dürfen dabei nicht zu kurz kommen.