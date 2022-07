Franz Gensbichler bekochte jahrelang in seinem "Triangel" die Festspiel-Elite. Heute verrät er uns, wie das Chilli-Wiener von Rolando Villazón geht, wie er Schwarzbeer-Datschi macht und wie das Spezial-Menü von Ben Becker aussah.

Podcast "Mitgekocht"

